Vídeo mostra últimas imagens de Luan caminhando com sua cachorra e uma garota

Pelas imagens, é possível ver que ambos caminhavam próximos ao lago onde o rapaz foi encontrado morto nesta quinta; jovem, que era MC, tinha 25 anos

Imagens de câmera de segurança obtidas pelo Cotia e Cia

Cotia e Cia mostra Luan Oliveira, conhecido como MC Corre Kid, caminhando com sua cachorra, da raça Pitbull, ao lado uma moça, que também está com um cachorro. As imagens são dessa quarta-feira (5) e foram registradas





VEJA O VÍDEO ABAIXO:









, que fica no Viveiro Municipal Curupira, em Cotia. Ele teria pulado dentro do lago para tentar salvar sua cachorra de um possível afogamento.Segundo a família do rapaz, Luan saiu de casa por volta das 15h20 dizendo que iria se encontrar com essa moça. Momentos depois, os familiares foram comunicados sobre o ocorrido. Cotia e Cia questionou a polícia, mas não obteve informações sobre a menina.As buscas pelo jovem iniciaram-se na quarta-feira mesmo, mas com o anoitecer, as equipes das Forças de Segurança e do Corpo de Bombeiros as retomaram ontem pela manhã. Por volta das 9h20, o corpo da vítima foi localizado no fundo do lago por mergulhadores da corporação.Viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM) preservaram o local até a chegada da perícia. O caso foi registrado como morte suspeita pela Delegacia de Cotia.no Cemitério Jardim das Flores, em Cotia.