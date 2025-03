Festival gastronômico oferece descontos e promoções em restaurantes de shopping em Cotia

Comida japonesa, pizzas, pratos italianos, sobremesas e muito mais! Festival começa na próxima segunda-feira (10); saiba mais

O Coco Bambu traz o Camarão Coco Brasil, de R$194 por R$109,90. A Pizza Hut oferece o Cheesy Pop, de R$103 por R$70. O Outback disponibiliza o Ribs on the Barbie com sobremesa Happy Bardey por R$109,90. O Pecorino apresenta o combo sugestão do Chef e sobremesa do dia por R$48,90.

Esses e outros combos e pratos especiais estarão com valores promocionais durante o Festival ‘Sabores do Granja’, que acontece entre os dias 10 e 23 de março no Shopping Granja Vianna, em Cotia.Os fãs de comida japonesa podem aproveitar o combo do Gendai, que oferece um temaki, hot holl Philadelphia e coca de 350ml por R$38,90.Já quem aprecia pratos italianos tem a opção do Spoleto com Spaguetti ao pesto de oliva, com mais de 25% de desconto.No Varanda Express, o Cupim à moda Varanda com bebida sai por R$39,90, um prato exclusivo da casa.Para os que desejam um sabor especial de camarão, o Vivenda do Camarão oferece um combo com massa e molho funghi, por R$47,90.Para a sobremesa, o festival também traz ótimas opções, como o Caramelo Grande do Le Poppins, no valor de R$15,00, e o Pretzel de açúcar com canela do Mr. Pretzels, por R$13,00.O Bolo no pote da Flamy, participa do evento com o custo de R$16,00, e a Kopenhagen oferece o Brownie com sorvete e calda de chocolate, por R$35,90.Durante o Sabores do Granja, os visitantes ainda podem aproveitar uma ação especial de distribuição de cupons de desconto, garantindo ainda mais vantagens na hora de saborear os pratos e combos promocionais.O evento acompanha o horário de funcionamento do shopping center, que é de segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos e feriados, as lojas e quiosques funcionam das 14h às 20h, enquanto as opções de alimentação estão disponíveis das 12h às 20h.