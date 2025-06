Arraial em shopping da região terá shows de Frank Aguiar, Banda Djavú e Negritude Jr.

Evento acontece no mês de julho; saiba mais

Frank Aguiar. Foto: Reprodução

O Shopping Central Park, localizado entre as cidades de Cotia e Vargem Grande Paulista, realizará, em julho, sua primeira edição do arraial com diversas apresentações musicais.

, diz o texto de divulgação do evento.O evento temático acontece entre os dias 18 e 27 de julho, das 12h às 22h. Além dos shows, a festa terá parque de diversão, quadrilhas e comidas típicas.Confira abaixo as atrações confirmadas:📅 18/07 – Frank Aguiar📅 19/07 – Negritude Jr.📅 20/07 – Quadrilha Junina Explosão📅 25/07 – Banda Djavú📅 26/07 – Tuta Guedes📅 27/07 – Quadrilha Junina Temática