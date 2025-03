Corpo de jovem que estava desaparecido é encontrado em lago em Cotia

Luan de Oliveira Batista, de 25 anos, entrou no lago para tentar salvar seu cachorro, mas acabou se afogando; é a 2ª morte no mesmo local em 5 meses

Foto: Daniel Harzer / Edição Cotia e Cia

que estava desaparecido desde a noite de ontem (5). Mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram, na manhã desta quinta-feira (6), o corpo de Luan de Oliveira Batista, de 25 anos,

Segundo informações, o corpo estava dentro de um lago, conhecido como Syntecrom, que fica no Viveiro Municipal Curupira, em Cotia.Segundo a reportagem apurou, Luan entrou no lago para tentar salvar seu cachorro, que estava se afogando, mas não conseguiu sair mais. O animal sobreviveu.O caso está sendo apresentado na Delegacia de Cotia. O local foi isolado para a chegada da perícia.Em outubro de 2024,Gustavo Santos Costa entrou para nadar junto com mais dois amigos, mas em questão de minutos, ele acabou se afogando.Na época, a prefeitura de Cotia disse que o local é margeado por lago e está com parte em área pública e parte área particular. Disse também que apenas a parte de retirada de mudas é aberta ao público.