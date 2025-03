MC que foi encontrado morto em lago será sepultado nesta sexta-feira em Cotia

O corpo de Luan (MC Corre Kid) foi localizado na manhã de hoje; segundo relatos, ele teria pulado no lago para tentar salvar seu cachorro

Luan, conhecido como MC Corre Kid, tinha 25 anos. Foto: Redes Sociais

O corpo do MC Corre Kid, como era conhecido Luan Oliveira, de 25 anos, será sepultado nesta sexta-feira (7) no Cemitério Jardim das Flores, em Cotia.

O sepultamento está marcado para às 9h30, logo após o velório, às 8h.dentro de um lago, conhecido como Syntecrom, que fica no Viveiro Municipal Curupira, em Cotia.Segundo a reportagem apurou, Luan entrou no lago, na tarde de ontem (5), para tentar salvar seu cachorro, que estava se afogando, mas não conseguiu sair mais. O animal sobreviveu.As buscas pelo jovem iniciaram-se ontem mesmo, mas com o anoitecer, as equipes das Forças de Segurança e do Corpo de Bombeiros as retomaram hoje cedo.O corpo da vítima foi localizado no fundo do lado por mergulhadores da corporação.Viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM) preservaram o local até a chegada da perícia. O caso é investigado pela Polícia Civil.