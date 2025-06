Mais 4 escolas da rede municipal passam a ter período integral em Cotia

Com isso, a rede passa a ter 14 unidades escolares neste formato; nestas escolas, alunos têm a possibilidade de participar de diversas oficinas

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia anunciou que quatro novas escolas municipais passaram a funcionar em tempo integral. Com isso, a rede municipal passa a ter 14 unidades escolares neste formato, com turmas desde o berçário até o 5º ano do Ensino Fundamental, onde os alunos permanecem na escola por, no mínimo, sete horas diárias.

Nestas escolas, segundo a prefeitura, os estudantes têm a possibilidade de participar de diversas oficinas no contraturno, entre elas: oficinas de música, meio ambiente, educação bucal, projeto de horta, teatro, dança, robótica, ioga, entre outros, de acordo com a capacidade estrutural da unidade escolar.De acordo com a Secretaria de Educação, a ampliação da oferta de escolas em tempo integral deve continuar e que existe um estudo em andamento para analisar a distribuição das matrículas para o atendimento neste formato. O estudo levará em conta diversos fatores, entre eles, os critérios estabelecidos pelo Programa Municipal de Escola em Tempo Integral.Uma das considerações feitas pela secretaria para implementação do tempo integral é a região em que a unidade escolar está instalada, principalmente, as que têm maior vulnerabilidade socioeconômica.Atualmente, Cotia conta com salas de ensino em tempo integral nas seguintes unidades escolares: CEUC Pref. Carmelino Pires de Oliveira; E.M Jornalista Maria do Carmo de Almeida; EM José Manoel de Oliveira; E.M Prof.ª Otília Freire dos Santos Shimada; E.M Francisco Camilo; E.M Idelfonço Emiliano de Brito; CE bairro São Miguel; CE Jd. Araruama; CE João Pires Mendes; CE José Roberto Maceno; CE Graciliana M. da Conceição; CE Rita Heduvirges Fortes e E.M Aguinaldo Souza Estrela.