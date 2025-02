Celso Itiki pode voltar para a Câmara de Cotia; entenda | Neto Rossi

Assunto chegou a ser comentado de forma indireta por Welington Formiga durante coletiva de imprensa

Celso Itiki (PSD). Foto: Câmara de Cotia

Coluna Neto Rossi: Celso Itiki pode voltar a assumir uma cadeira no Legislativo cotiano, em breve. Isso porque o vereador Silvio Cabral deve sair da Câmara para assumir a Coordenadoria das Periferias, um novo órgão municipal criado pelo prefeito Welington Formiga (PDT) - saiba mais aqui.





Segundo apurou a Coluna, a coordenadoria pode se tornar uma nova secretaria. Na coletiva de imprensa dessa quinta-feira (6), Formiga chegou a tocar no assunto de forma indireta.Itiki disputou as eleições municipais de 2024 para continuar no cargo de vereador, mas obteve 2.379 e ficou como 1º suplente em seu partido, o PSD. Caso confirme a saída de Cabral, também do PSD, Itiki sobe e assume o cargo.Itiki, recentemente,