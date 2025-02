Cotia terá ‘coordenadoria das periferias’ com foco na habitação; veja as funções

Decreto foi publicado pelo prefeito Welington Formiga nesta quarta-feira (5)

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), criou a Coordenadoria Municipal das Periferias. O decreto foi publicado nesta quarta-feira (5).

O órgão terá, entre outras funções, apoiar a execução das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento das áreas periféricas e urbanização integral, com foco em regularização fundiária sustentável, habitação de interesse social e combate às invasões e formação de parcelamentos de solo irregulares.O texto destaca que a coordenadoria possui natureza intersecretarial e contará com o apoio técnico e operacional da Secretaria Municipal de Habitação, Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Justiça.Ainda de acordo com o decreto, a coordenadoria apoiará as ações de regularização fundiária sustentável em áreas de ocupação consolidada,Também prestará apoio a Secretaria Municipal de Habitação na coordenação e execução do Programa Minha Casa, Minha Vida Faixa 1, com vistas a reduzir o déficit habitacional nas periferias da cidade.O documento ainda visa garantir a participação popular nas decisões que envolvem as áreas periféricas, por meio da realização de audiências públicas e consultas comunitárias.O decreto pode ser lido na integra