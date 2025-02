Família procura por homem desaparecido há 2 dias em Cotia

Morador de Cotia, André Antônio Martins, de 38 anos, está desaparecido desde quarta-feira (5). Ele foi visto pela última vez na Estrada da Represinha. Foram as últimas imagens que a família obteve.





CELULAR COM MENSAGENS DE DESPEDIDA



De acordo com o Boletim de Ocorrência, André não levou consigo nenhum pertence. Ele deixou o aparelho celular, juntamente com a senha de acesso, na portaria do condomínio onde reside sua ex-companheira.



Segundo o BO, a ex de André verificou que no celular haviam mensagens de cunhos de despedida e que ele insinuava se suicidar.



Em publicação feita nas redes sociais, uma das irmãs de André disse que ele estava com depressão e “se despedia da família por mensagem”.





Imagem: Redes Sociais

André Antônio Martins tem uma tatuagem de dragão nas costas e estava com um boné por cima de uma faixa. Qualquer notícia sobre ele, entrar em contato com a polícia (190) ou com a família pelo telefone: (11) 91136-2486.