Celso Itiki assume cargo em cidade vizinha após perder eleições para vereador em Cotia

O ex-vereador de Cotia, Celso Itiki, assumiu o cargo de ouvidor municipal na Prefeitura de Carapicuíba. O anúncio foi feito nessa quinta-feira (2), durante reunião com os secretários municipais empossados para a atual gestão.





LEIA TAMBÉM: Ex-secretários de Cotia tomam posse em outras cidades

O QUE FAZ UM OUVIDOR MUNICIPAL?



Celso Itiki será responsável por escutar as reivindicações, denúncias, sugestões e também os elogios referentes aos diversos serviços disponíveis à população.



A Ouvidoria é um espaço que funciona como uma ponte entre a população e as instituições e tende a harmonizar o relacionamento entre a organização e o cidadão. Celso Itiki será responsável por escutar as reivindicações, denúncias, sugestões e também os elogios referentes aos diversos serviços disponíveis à população.A Ouvidoria é um espaço que funciona como uma ponte entre a população e as instituições e tende a harmonizar o relacionamento entre a organização e o cidadão.

No encontro com os secretários, o prefeito de Carapicuíba, José Roberto, destacou a importância de contar com uma equipe alinhada aos objetivos da administração e com o apoio do ex-prefeito Marcos Neves. Ele ressaltou a continuidade das políticas públicas já implementadas e o foco em novos projetos que atendam às necessidades da cidade.