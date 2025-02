Corpo de Bombeiros confirma duas mortes em queda de avião em SP

Aeronave caiu por volta das 7h20 em uma avenida na Barra Funda, na Zona Oeste; corpos carbonizados foram retirados do avião

Foto: Reprodução

aeronave que caiu, na manhã desta sexta-feira (7), na Avenida Marquês de São Vicente, na altura da Praça José Vieira Mesquita, no Jardim das Perdizes, zona oeste de São Paulo. Os corpos carbonizados foram retirados do avião. O Corpo de Bombeiros confirmou que duas pessoas morreram em uma, na altura da Praça José Vieira Mesquita, no Jardim das Perdizes, zona oeste de São Paulo. Os corpos carbonizados foram retirados do avião.



A aeronave saiu do Campo de Marte por volta das 7h15 e tinha como destino a cidade Porto Alegre.



O avião tentou fazer um pouso de emergência na pista da avenida, mas não conseguiu e acabou caindo.

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, disse que várias equipes foram atender a ocorrência da queda do avião. "Nossas equipes estão empenhadas na ocorrência da queda de um avião bimotor na Av. Marquês de São Vicente, em São Paulo. O Corpo de Bombeiros fez o controle das chamas. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica também apoiam a ocorrência", publicou o secretário em uma rede social.

(Matéria em atualização)

Segundo informações da TV Globo, um motociclista que passava pela via ficou ferido ao ser atingido por destroços do avião. O motorista do ônibus, que foi atingido na queda do avião, também ficou ferido. Não há informações sobre o estado de saúde deles.A informação da queda foi confirmada pela Polícia Militar de São Paulo. A queda ocorreu sobre um ônibus, entre os Centros de Treinamento do Palmeiras e do São Paulo, na Avenida Marquês de São Vicente, na altura do número 1.874, que está interditada.De acordo com a SPTrans, o prefixo do ônibus é 732, da viação Santa Brígida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus não tinha passageiros.