EXCLUSIVO: Thermas da Mata é condenado por morte de menina autista no parque

Em nota enviada ao Cotia e Cia nesta quarta-feira (22), a empresa comentou o caso e disse que vai recorrer da decisão. O Thermas da Mata tem 15 dias para apresentar defesa (veja na íntegra a nota do Thermas no decorrer da reportagem).





É certo que avistando-se uma criança no local desacompanhada de seus responsáveis, deveria, caso existente em número adequado, o salva-vidas atuar preventivamente para evitar risco de afogamento, como o ocorrido. A ausência de qualquer salva-vidas atuando previamente ao afogamento da criança é prova clarividente da insuficiência da prestação dos serviços pelo parque aquático

"MORTE PODERIA TER SIDO EVITADA"



No inquérito policial, o laudo pericial necroscópico concluiu que a morte da menina foi causada por asfixia decorrente de afogamento. Para a juíza, independentemente do que possa ter causado o início do afogamento pela vítima, era dever do parque aquático ter um salva-vidas de prontidão para que a morte fosse evitada.



“Aponto que a possibilidade de ocorrência de acidente em piscina é previsível, o que torna necessária a manutenção de salva-vidas nas dependências do parque aquático em número suficiente ao público, seja por precaução, seja por obrigatoriedade para funcionamento de espaços dessa natureza”, disse a magistrada no processo.



O requerido explora atividade de lazer em suas dependências, e, em sendo negligente na observância de seu dever, certo é sua responsabilidade pelos danos decorrentes de tal omissão. Por sua vez, o Thermas da Mata relatou no processo que cumpriu todas as medidas de segurança necessárias e que a responsabilidade pela supervisão das crianças competia à escola e aos responsáveis legais que acompanharam o evento. O parque argumentou que não houve negligência nas operações e que a relação do empreendimento com o evento "não configura uma obrigação direta sobre a supervisão individual dos participantes".



Já a Prefeitura de Cotia afirmou na ação judicial que não houve omissão ou falha nos serviços públicos prestados; sustentou que a excursão foi organizada pela escola, sob responsabilidade direta de seus gestores, “sem participação ativa da municipalidade no planejamento operacional”.





A EM Turiguara também se defendeu das acusações e argumentou que, na ocasião, não participou do planejamento, organização ou financiamento da excursão, “sendo apenas convidada a participar do evento, não possuindo envolvimento direto com as decisões ou responsabilidades operacionais”.



A escola destacou ainda que a supervisão da menor, considerando suas necessidades específicas, era de responsabilidade da genitora, “que não estava presente no momento do ocorrido”.

Para a juíza Renata Meirelles Pedreno, não houve responsabilidade do município, por não serem constatadas falhas na prestação de serviços públicos, e nem da escola, por sua atuação ter sido “meramente acessória, sem qualquer ingerência sobre o evento”.





Celidalva dos Santos, mãe da pequena Emanuela. Foto: Arquivos / Cotia e Cia





THERMAS COMENTA DECISÃO DA JUSTIÇA DE COTIA





Sobre a decisão da Justiça de Cotia, o Thermas da Mata disse que "discorda completamente", mas, por estar em segredo de justiça, não poderia tecer maiores comentários sobre o processo.





No dia do ocorrido, segundo a denúncia, o parque estava com apenas 5 salva-vidas para um total de 500 crianças (além da escola onde Emanuela estudava, tinham outras excursões). Na decisão, na qual teve acesso, a juíza Renata Meirelles Pedreno, da 1ª Vara Cível de Cotia, argumentou que o número de profissionais, no dia, era insuficiente.