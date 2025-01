Vereadores aprovam projeto que cria 450 novos cargos na Educação de Cotia

Projeto, de autoria do prefeito Welington Formiga, foi aprovado por unanimidade na sessão extraordinária desta quarta-feira (22)

Imagem da sessão extraordinária desta quarta-feira (22)

que cria 450 novos cargos na área da Educação do município. A Câmara Municipal de Cotia aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei Complementar nº 1/2025,





O projeto, de autoria do prefeito Welington Formiga (PDT), foi votado em sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira (22).



De acordo com a propositura, serão 150 novos cargos de Professor de Educação Básica I e 300 novos cargos de Auxiliar de Classe. O objetivo, segundo o prefeito, é “suprir a atual necessidade da rede municipal de ensino e garantir o início normal do ano letivo”.



O texto do projeto, no entanto, não deixava claro se os novos cargos seriam criados a partir de um novo concurso público ou se os aprovados no concurso de 2024 seriam convocados.





Na tribuna, o secretário de Governo, Dr. Castor Andrade (PDT), esclareceu que serão chamados os professores e auxiliares do concurso vigente, ou seja, não haverá novo concurso, segundo ele.