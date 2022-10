Criança autista de 7 anos morre durante passeio escolar no Thermas da Mata, em Cotia

Menina estava acompanhada da mãe, segundo a Prefeitura





O TÍTULO DESTA REPORTAGEM FOI ALTERADO ÀS 17H45 DO DIA 25/10/2022. O PRIMEIRO AFIRMAVA QUE A MENINA TINHA SE AFOGADO, MAS A POLÍCIA ESTÁ INVESTIGANDO A CAUSA DA MORTE





Veja abaixo a nota da Prefeitura de Cotia:





"É com profundo pesar que a Prefeitura de Cotia recebeu a notícia da tragédia com uma aluna de sete anos de idade, da E.M Turiguara, que estava em passeio escolar em um parque aquático da cidade, na tarde desta terça-feira, 25/10. A criança era autista e tinha surdez leve. O passeio foi programado pela direção da escola. A criança era acompanhada pela mãe uma vez que necessitava de cuidados especiais.





Ela chegou a ser socorrida inicialmente pela equipe de socorrista do parque. Ela foi levada à UPA, mas chegou ao local sem vida. A equipe da unidade de emergência tentou reanimá-la, sem sucesso".





MATÉRIA EM ATUALIZAÇÃO

Uma menina autista, de 7 anos, aluna da Escola Municipal Turiguara, morreu na tarde desta terça-feira (25) no parque aquáticoem Cotia. A escola realizava uma excursão com os alunos. Segundo a Prefeitura, a menina estava acompanhada com a mãe.De acordo com informações levantadas pelocom pessoas que estavam no parque, uma ambulância chegou a socorrer a menina e a encaminhou para uma unidade de saúde, mas ela acabou não resistindo. A polícia investiga a causa da morte.Ao, pessoas que estavam no parque disseram que a menina estava, no momento, na piscina de ondas, popularmente chamada de praia de Cotia.Neste momento, a mãe da criança está na Delegacia de Cotia realizando o Boletim de Ocorrência.Cotia e Cia está em contato com o