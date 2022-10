Thermas da Mata: “Tinham crianças pequenas sozinhas na piscina”, relata testemunha

Thermas informou que tinham mais de 500 alunos e 9 salva-vidas no parque; médico que atendeu Emanuela afirmou que ela chegou sem vida na UPA; vídeo enviado ao Cotia e Cia mostra momento do resgate

Cotia e Cia ouviu uma testemunha que estava ontem (25) no Thermas da Mata. Ela registrou em vídeo o momento em que uma equipe de socorristas tenta reanimar a pequena Emanuela Aisha dos Santos, de 7 anos, A reportagem doouviu uma testemunha que estava ontem (25) no. Ela registrou em vídeo o momento em que uma equipe de socorristas tenta reanimar a pequena que se afogou na piscina de ondas do parque e acabou falecendo. Veja as imagens abaixo:









Emanuela, que era autista e tinha surdez leve, estava no Thermas com a sua turma da Escola Municipal Turiguara. A unidade chegou a publicar fotos do passeio, mas depois excluiu da rede social. Veja abaixo:





Fotos foram publicadas ontem pela página da EM Tuiguara, no Facebook. Depois da repercussão, publicação foi removida

O parque abriu na data de ontem exclusivamente para crianças carentes, no chamado ‘Dia Feliz’. Segundo o Thermas, mais de 500 alunos estavam no parque, que trabalhou com 9 salva-vidas e dois bombeiros.





A Polícia Civil investiga a causa da morte da menina. Na ficha de atendimento do posto médico do Thermas consta que Emanuela teve um engasgamento seguido de afogamento. Porém, o laudo oficial ainda não foi divulgado. A menina será enterrada hoje no cemitério Maranhão, em Cotia.









RELATO DA TESTEMUNHA





A testemunha, que estava como ‘mãe-voluntária’ acompanhando crianças de uma comunidade de Cotia, não quis ser identificada. Segundo ela, havia crianças pequenas, de 4 a 5 anos, brincando sozinhas em uma das piscinas do parque aquático.





“As mães tinham que olhar seus filhos e ajudar a olhar as outras crianças. Se uma criança fosse para outro brinquedo, a mãe ia atrás dessa criança e deixava a dela. Eram muitas crianças. Eu estava com duas no tobogã quando a fatalidade aconteceu. Quando eu vi a ambulância, saí correndo, desesperada. Não tinham pessoas suficientes para cuidar de todas aquelas crianças. Eram pouquíssimos funcionários”, relatou.





Ela ainda detalhou que, por diversas vezes, presenciou salva-vidas do parque avisando que as crianças não poderiam ficar sozinhas na piscina, e que essas crianças estavam com a pulseira verde, identificando que eram alunas da EM Turiguara.





À polícia, a mãe da menina não soube informar com precisão o que houve. Disse que uma criança que estava no local comentou que uma pessoa havia se afogado. Quando ela foi até a parte do parque que tem uma piscina de águas quentes, presenciou uma equipe de socorristas atendendo sua filha. Emanuela foi encaminhada para a UPA do Atalaia, mas segundo o médico da unidade, a menina já chegou sem vida.





VEJA O QUE DISSE A PREFEITURA DE COTIA SOBRE A MORTE DE EMANUELA





“É com profundo pesar que a Prefeitura de Cotia recebeu a notícia da tragédia com uma aluna de sete anos de idade, da E.M Turiguara, que estava em passeio escolar em um parque aquático da cidade, na tarde desta terça-feira, 25/10. A criança era autista e tinha surdez leve. O passeio foi programado pela direção da escola. A criança era acompanhada pela mãe uma vez que necessitava de cuidados especiais.





Ela chegou a ser socorrida inicialmente pela equipe de socorrista do parque. Ela foi levada à UPA, mas chegou ao local sem vida. A equipe da unidade de emergência tentou reanimá-la, sem sucesso".





VEJA A NOTA DA EM TURIGUARA





“Hoje, infelizmente, não serão as coisas alegres e lindas que nossos alunos fazem em nossa escola que estaremos colocando aqui.





Infelizmente o que era para ser um dia de alegria, sorrisos e diversão termina com lágrimas e tristezas. Quando uma escola propõe um passeio com suas crianças, ela o faz para que seus alunos se sintam felizes, se divirtam, aproveitem o máximo que o dia possa te oferecer, muitas crianças as vezes só conseguem realizar tais passeios quando a escola proporciona. Jamais pensamos que algo terrível e triste venha tirar a alegria do dia. Mas hoje infelizmente foi diferente, nossa pequena Manu não pode desfrutar do passeio até o final, deixando todos profundamente abalados, com nossos corações dilacerados, e não poderíamos de deixar aqui nossos mais profundos sentimentos a mãe da Manu e sua família que hoje perderam sua pequena flor. Que Deus na sua infinita bondade e misericórdia conforte o coração de você.”





(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 15H29 DO DIA 26/10/2022 COM OS POSICIONAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO THERMAS DA MATA)

Procurada, ainformou que a organização do passeio foi realizada pela própria escolaSobre os alunos com deficiência que participaram do passeio, a pasta ressaltou que eles estavam acompanhados de um adulto responsável (no caso, de suas mães), além dos colaboradores da escola, com suporte da equipe do próprio parque.A reportagem também fez os seguintes questionamentos:As questões acima, no entanto, não foram respondidas pela Secretaria de Educação.Procurada novamente pela reportagem, a assessoria de imprensa do Thermas da Mata apenas disse que,e queCotia e Cia fez, no entanto, os seguintes questionamentos ao parque:Mas nenhuma das indagações foram respondidas e nem as solicitações atendidas.