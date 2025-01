Shopping na Granja Viana inaugura "Parque Luccas Neto" com atividades interativas

Com 200m², o parque conta com um espaço repleto de atividades, como domo inflável, piscina de bolinhas, escorregador foguete e jogo da memória

Foto: Divulgação

O Shopping Granja Vianna dá início à temporada de férias com a inauguração do Parque Luccas Neto - Minha Colônia em Marte, uma atração que promete conquistar o público infantil.

Com 200m², o parque conta com um espaço repleto de atividades, como domo inflável, piscina de bolinhas, escorregador foguete e jogo da memória, tudo inspirado no universo do influenciador digital Luccas Neto., comenta Laron Santana, coordenador de Marketing do Shopping Granja Vianna.Além das atrações principais, o parque também oferece um espaço colorido e acolhedor, ideal para que as crianças vivenciem aventuras enquanto os pais acompanham as brincadeiras com tranquilidade.