Os principais assuntos de 2024 em Cotia e região

Relembre os assuntos que tiveram grande repercussão.

O Cotia e Cia selecionou os assuntos que mais chamaram a atenção dos nossos leitores aqui no site e e nas redes sociais. Com isso trazemos um compilado para você relembrar os principais assuntos de Cotia e região. Confira:

Nova Raposo

Não dá pra negar que o Nova Raposo foi um assunto muito debatido em Cotia e região. O projeto leiloado em novembro promete trazer benefícios para Raposo, porém há previsão de pedágios entre Cotia e a capital. Há também a questão ambiental e houve a criação do grupo "Nova Raposo Não". Clique aqui e leia todas as matérias do Cotia e Cia sobre o assunto.

Tragédia na GCM de Cotia

Em fevereiro de 2024, o GCM Nelson Fam dos Santos de 46 anos foi até a base da corporação e atirou contra um subcomandante, um inspetor e se matou em seguida. O agente teve alterações em sua escala de trabalho e passou a cumprir serviços no setor administrativo da corporação. O crime teria ocorrido por este motivo. Relembre o assunto clicando aqui.

Ameaça a cliente por uso de Notebook em Barueri

Em fevereiro o dono de uma padaria em Barueri ameaçou clientes com um pedaço de madeira. O motivo? O uso de notebook que segundo ele, em sua padaria é proibido. O tema ganhou relevância e especialistas opinaram sobre o assunto. Relembre aqui.





STJ absolve homem preso com 19 mil porções de cocaína por um detalhe



Welington Formiga (PDT) é eleito prefeito em Cotia

Em junho, a 5ª Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) absolveu nessa quinta-feira (20) um homem, de 57 anos, que havia sido preso em Carapicuíba, em fevereiro de 2023, por tráfico de drogas. A alegação é que os policiais entraram em sua casa sem mandado. Relembre aqui

Em ano eleitoral a política foi destaque aqui no Cotia e Cia. Com uma cobertura completa das eleições municipais, trouxemos pesquisas exclusivas, bastidores da eleição e a consolidação dos números dos votos que elegeram Weligton Formiga como prefeito da cidade para gestão 2025 a 2028. Relembre também os 17 eleitos vereadores





Região ganhou novo Shopping e novos MC Donalds

Central Park Shopping finalmente inaugurou em julho seu empreendimento na estrada de Caucaia do Alto. A cidade de Cotia ainda ganhou neste ano dois novos MC Donalds , um no KM 39 da rodovia Raposo Tavares e outro na Av. São Camilo na Granja Viana.

Temporal deixou bairros no escuro por vários dias e causou morte de duas pessoas



No dia 1 2 de outubro um forte temporal causou grandes estragos em Cotia . Houve infelizmente a morte de duas pessoas na região central. Além disso deixou vários bairros no escuro por quase uma semana. Houve ainda queda de diversas árvores, destelhamento de empresas e casas.