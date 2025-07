Crime cruel: homem mata companheira e tenta forjar suicídio com fio de chapinha

Feminicídio aconteceu em Cotia; homem acabou confessando o crime e foi preso

Imagem: Record TV

Um homem foi preso na última sexta-feira (27) após matar sua companheira e tentar forjar uma cena de suicídio em Cotia. O caso aconteceu no Jd. Araruama.

Segundo a polícia, o próprio autor acionou o Corpo de Bombeiros dizendo que sua companheira havia tirado a própria vida com o fio de uma chapinha de cabelo.O homem disse que tomou remédio, pegou no sono e, quando acordou, a encontrou enforcada.Mas, quando a equipe de investigadores chegou no local, suspeitou de sua versão, pois não havia indícios de se tratar de suicídio. Os policiais estranharam a forma que o corpo estava e também por não haver marcas no pescoço da vítima.O laudo do IML (Instituto Médico Legal) acabou comprovando a suspeita dos policiais: a mulher não foi vítima de suicídio, mas sim de feminicídio.Diante das provas, o homem confessou o crime, afirmando que a matou com um golpe conhecido como “mata leão”, após ter discutido com ela. Ele responderá por fraude processual e feminicídio.