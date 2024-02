Guarda de Cotia estava sem porte e atirou em chefes com arma particular

Após atirar em seus colegas, Nelson Fam dos Santos tirou a própria vida

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia que atirou contra um subcomandante, um inspetor e se matou em seguida, utilizou uma arma particular para cometer o crime. O agente de Cotia utilizou uma arma particular para cometer o crime.





Nelson Fam dos Santos, 46, não havia feito um curso de qualificação para a manutenção de seu porte de arma. Por essa razão, Cotia e Cia apurou que o agente teve alterações em sua escala de trabalho e passou a cumprir serviços no setor administrativo da corporação. O crime teria ocorrido por este motivo.





DESENTENDIMENTO





Na manhã desta quarta-feira (7), Nelson se desentendeu com seu superior, o subcomandante Luciano Stephano de Oliveira, dentro da base da corporação. Segundo o Boletim de Ocorrência, Nelson desceu uma rampa e deu um tapa nas costas do subcomandante apontando-lhe o dedo, dizendo que ele era 'covarde'. Stephano então respondeu que "depois resolveria com ele", pois não iria "prejudicar um pai de família".





Por um momento, Nelson se ausentou e foi até seu carro. Acredita-se que foi neste instante que ele pegou sua arma, uma pistola calibre 380. O guarda então retomou a discussão com Stephano.





Enquanto Nelson e Stephano discutiam, o inspetor Carlos Roberto Pires tentou apaziguar. Mas Nelson efetuou diversos disparos. Um atingiu o olho de Pires, que morreu na hora. O subcomandante Stephano foi alvejado com, ao menos, 2 tiros, e segue internado no Hospital Regional de Cotia. Após atirar contra seus colegas, Nelson tirou a própria vida com um tiro na cabeça.

Em nota, a Prefeitura de Cotia lamentou a tragédia e disse que se coloca à disposição das autoridades para esclarecer o fato.





O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio e suicídio consumado.