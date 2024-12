Árvore cai e interdita trecho da Rodovia Raposo Tavares em São Roque

A queda aconteceu na altura do quilômetro 57, sentido interior.

Reprodução: Artesp









*Com G1.

Uma árvore de grande porte caiu e interditou um trecho da Rodovia Raposo Tavares , em São Roque (SP), na tarde deste domingo (29).Conforme a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a queda aconteceu na altura do quilômetro 57, sentido interior.Ainda segundo a Artesp, o trânsito da pista leste foi desviado para faixa 1 da pista oeste e, o tráfego da pista oeste foi desviado para o acostamento.A ocorrência está sendo atendida por equipe dos bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária.Equipes da Defesa Civil fazem o trabalho de limpeza e desobstrução das vias, com acompanhamento do Centro de Gerenciamento de Emergências.