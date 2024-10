McDonald's inaugura sua nova unidade na Granja Viana essa semana

Essa é a segunda loja da rede que será inaugurada no intervalo de 3 meses na cidade

A nova unidade do McDonald's na Granja Viana será inaugurado na próxima sexta-feira (25) às 11h. A nova hamburgueria está localizada na Av. São Camilo, número 476.



Além do McDonald's, o Madero também inaugura nos próximos dias seu novo restaurante dentro do Shopping Granja Viana.

A rede deve gerar cerca de 70 empregos diretos. Essa será a 6ª loja da marca na cidade de Cotia e a segunda a ser inaugurada só neste ano.No último dia 27 de agosto, o McDonald's inaugurou a 5ª unidade na altura do km 39 da Raposo Tavares, no começo da estrada de Caucaia do Alto (saiba mais aqui ).