Governo de SP confirma duas mortes em Cotia após temporal

Temporal desmoronou um muro no centro da cidade.

O governo de São Paulo confirmou no fim da manhã deste sábado (12) a morte de duas pessoas em Cotia em decorrência do temporal que atingiu a cidade na noite de ontem (11).

As duas pessoas chegaram a ser socorridas com vida após o desmoronamento de um muro na região central, porém não resistiram aos ferimentos.

De acordo com os dados históricos (registros desde 1995), as rajadas de vento registradas ontem na Região Metropolitana de São Paulo foram recorde, com ventos na casa dos 107,6 km/h.