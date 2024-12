Sem cerimônia, eleitos em Cotia são diplomados pela Justiça Eleitoral

Relembre os eleitos na eleição municipal de outubro; Nova gestão começa em 1º de janeiro.

O prefeito eleito de Cotia, Welington Formiga (PDT), o vice Paulinho Lenha (PDT) e os 17 vereadores eleitos nas eleições municipais foram diplomados nesta quinta-feira (19).

Diferentemente de outras cidades, Cotia não teve cerimônia de entrega dos diplomas. O documento que habilita os candidatos eleitos para a gestão 2025/2028 ficaram disponíveis de forma online para os eleitos e a população emitir.

Relembre os eleitos em Cotia:

Prefeito: Welington Formiga (PDT)

Vice-Prefeito: Paulinho Lenha (PDT)

A chapa vencedora obteve um total de 78.581 votos (58,40% dos votos válidos).

Vereadores:

Rafael Dantas (Repub) - 4.798 votos

Johny Santos (PL) - 3.865 votos

Serginho Luiz (PSB) - 3.418 votos

Marcelinho Lenha (PDT) - 3.401 votos

Sandrinho Santos (Solidariedade) - 3.231 votos

Peka Santos (PDT) - 3.155 votos

Dr Castor Andrade (PDT) - 3.112 votos

Eduardo Nascimento (PSB) - 2.902 votos

Alexandre Frota (PDT) - 2.893 votos

Felipe Variedade (PP) - 2.807 votos

Almir Rodrigues (PL) - 2.671 votos

Dr Silvio Cabral (PSD) - 2.618 votos

Marcinho Prates (Mobiliza) - 2.581 votos

Prof Osmar (Repub) - 2.497 votos

Hernane (PP) - 2.346 votos

Yago Bezerra (União) - 2.169 votos

Luisão Tinoco (Mobiliza) - 1.667 votos





Ao Cotia e Cia, a Chefe de Cartório Eleitoral da 227ª Zona Eleitoral da cidade, Mariângela Rasetto, explicou que não haverá cerimônia presencial na diplomação dos candidatos eleitos porque “não houve interesse da Câmara Municipal”.“Em novembro entramos em contato com a Câmara para verificar a possibilidade da realização da cerimônia presencial, mas não houve interesse, por conta de uma reforma. Assim, o MMº Juiz Eleitoral decidiu pela realização da diplomação online, já que a cerimônia presencial é facultativa”, afirmou.A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta quem são, efetivamente, os eleitos e os suplentes nos cargos, com a entrega do diploma assinado. Com a diplomação, os eleitos se habilitam ao exercício do mandato para o qual se candidataram no pleito de 2024.Nas eleições municipais, cada junta eleitoral é responsável pela diplomação dos candidatos eleitos. De acordo com o Código Eleitoral (Lei n° 4.737/1965), no diploma devem constar informações como o nome do candidato, a indicação da legenda pela qual concorreu, o cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação como suplente e, facultativamente, outros dados, a critério do juízo ou do tribunal.Por meio da diplomação, a Justiça Eleitoral declara que o candidato eleito está apto para a posse, que, por sua vez, é o ato público pelo qual ele assume oficialmente o mandato.