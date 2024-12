Clínica veterinária de Cotia suspende atendimentos pela 2ª vez em 18 dias

Comunicado foi novamente colocado na manhã de hoje na entrada da unidade: “motivos alheios”

Fábio Lima disse que sua irmã precisou levar seu gato, na manhã de hoje, para iniciar um tratamento. Mas, ao chegar na clínica, ela estava de portas fechadas.



“Pior de tudo, é que ela foi na sexta-feira com o gatinho porque precisava de cuidados e eles mesmos pediram para voltar hoje [segunda-feira], alegando ainda para ela chegar bem cedo, para que pudesse ser atendida. Ela foi cedinho e se deparou com essa informação”, relatou.



O aviso deixado na porta da unidade tem os mesmos dizeres do comunicado colocado da última vez: “Informamos que em razão de motivos alheios a vontade da SPMV, os atendimentos na clínica veterinária pública estão suspensos temporariamente a partir de 09/12/24. Contamos com a compreensão.”





Comunicado na entrada da unidade. Foto enviada ao Cotia e Cia por Fábio Lima

Organização da Sociedade Civil (OSC) Sociedade Paulista de Medicina Veterinária (SPMV). A clínica é administrada pela

Da primeira vez em que as atividades foram paralisadas, a prefeitura de Cotia alegou que a unidade estava com "problemas internos". Cotia e Cia está em contato com a OS para saber, desta vez, o motivo da paralisação.

A Prefeitura de Cotia também foi procurada para se pronunciar diante do problema. Caso haja retorno, será acrescentado aqui.



A unidade está localizada na rua João Paulo Ablas, 287, no Jardim da Glória.