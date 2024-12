Prefeitura nega paralisação dos funcionários da Saúde em Cotia, anunciada para hoje

Paralisação foi anunciada pelo sindicato que representa a categoria; veja a nota enviada pela Secretaria de Saúde ao Cotia e Cia

UPA do Atalaia. Foto: Reprodução



“Informamos que no prazo de 72 horas os funcionários alocados na rede de saúde pública de Cotia/SP, estarão paralisando os serviços em virtude da falta de pagamento dos salários de Novembro/2024, que deveria estar disponível em 06/12/2024” , diz o comunicado publicado nas redes sociais na última sexta.



Em nota enviada ao Cotia e Cia nesta segunda, a Secretaria de Saúde de Cotia informou “que não há serviços paralisados” e que a parte administrativa “está sendo regularizada hoje”.

