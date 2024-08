1ª clínica veterinária pública de Cotia é inaugurada; saiba como vai funcionar

Anúncio foi feito pelo prefeito Rogério Franco nas redes sociais

Foto: Reprodução

A Prefeitura de Cotia inaugura, nesta quarta-feira (22), a primeira clínica veterinária pública do município. A unidade está localizada na rua João Paulo Ablas, 287, no Jardim da Glória. O anúncio foi feito pelo prefeito Rogério Franco nas redes sociais.









Segundo a prefeitura, o equipamento de saúde oferecerá atendimento clínico geral, oncologia, ortopedia e traumatologia, além de exames laboratoriais (hemograma e bioquímicos), exames de imagem (ultrassonografia e RX digital) e cirurgias de tecidos moles, oncológica e ortopédica.A estrutura comporta três consultórios de atendimento e mais duas salas cirúrgicas, além da sala de realização de exames.Para o atendimento, o tutor do pet deverá apresentar seu documento e mais um comprovante de residência. A clínica funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.De acordo com a prefeitura, mais duas clínicas veterinárias públicas estão previstas no município: uma na região central e outra no distrito de Caucaia do Alto. Ainda não há informações sobre essas duas unidades.