Fuzil 762, carabinas e 320 munições: PM apreende arsenal em apartamento em Pinheiros

Homem de 31 anos foi preso

Foto: Divulgação / PMSP

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (6), em um apartamento no bairro Pinheiros, zona oeste de São Paulo, após atirar contra policiais militares. No imóvel foram encontradas diversas armas de grosso calibre, além de 320 munições.

Equipes da Rota foram acionadas após o suspeito fazer disparos no apartamento. Quando os PMs chegaram o suspeito se recusou a abrir a porta e atirou novamente, atingindo outro apartamento.O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado e conseguiu entrar no apartamento com o auxílio de um cão policial, que conseguiu imobilizar o suspeito. Ele ficou ferido e foi levado ao pronto-socorro do Hospital Beneficência Portuguesa.No imóvel, os policiais apreenderam um fuzil calibre 762, um revólver 357, duas carabinas calibre 12 e 38 e uma pistola 9 mm, além das munições, coletes balísticos, uma granada e três papelotes de cocaína. Os objetos foram encaminhados à perícia.O caso foi registrado como disparo de arma de fogo, drogas para consumo pessoal sem autorização ou em desacordo e tentativa de homicídio pelo 14º Distrito Policial (Pinheiros), que segue com as investigações.