Conheça a entidade que vai administrar as 3 clínicas veterinárias públicas de Cotia

Entidade já administra 11 unidades no Brasil; saiba também o valor que a prefeitura repassará por mês para a organização

Clínica veterinária municipal da Granja Viana. Foto enviada ao Cotia e Cia

Por Neto Rossi





Organização da Sociedade Civil (OSC) que vai administrar as três clínicas veterinárias públicas de Cotia se chama Sociedade Paulista de Medicina Veterinária (SPMV). Ela foi escolhida através de chamamento público, publicado no dia 13 de maio deste ano.

Centro de Bem-Estar Animal - Mogi das Cruzes (SP) Clínica Caramelo – Mogi das Cruzes (SP) Clínica do Pet - João Pessoa (PB) Clínica Veterinária Popular - Ferraz de Vasconcelos (SP) Hospital da Fauna Silvestre - Brasília (DF) Hospital do Pet - João Pessoa (PB) Hospital Público Veterinário Municipal – Salvador (BA) Hospital Veterinário Bob - Taboão da Serra (SP) Hospital Veterinário Municipal – Santo André (SP) Pronto-Atendimento e Tratamento Animal - São Sebastião (SP) UPAA Lessa – Crato (CE)

As unidades serão implantadas nas regiões deA da Granja será inaugurada em breve. Ela está localizada na. Sobre as outras duas,pediu mais informações para a prefeitura e aguarda retorno.De acordo com o, a Prefeitura de Cotia repassará, por mês, o valor depara a entidade administrar as três unidades.A Sociedade Paulista de Medicina Veterinária (SPMV) foi fundada em 10 de junho de 1929. Segundo o site, a SPMV foi uma das peças-chave para a fundação do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo e, desde 1951, é reconhecida como Entidade de Utilidade Pública pelo Estado de São Paulo.A entidade administra 11 unidades no Brasil. Veja abaixo: