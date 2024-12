Carapicuíba: Agente envolvido na morte de homem em estação de trem é preso

Outros três suspeitos prestaram depoimento e continuam sendo investigados

morte de um homem na estação Carapicuíba, da Linha 8-Diamante. Outros três suspeitos prestaram depoimento e continuam sendo investigados. Um agente de segurança da ViaMobilidade foi preso, nesta quarta-feira (4), por causa da

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a prisão do agente que pode ter causado a morte de Jadson Vitor de Souza Pires, 30, é temporária.O laudo do IML (Instituto Médico Legal) foi encaminhado à autoridade policial e anexado ao inquérito. Inicialmente, o caso foi registrado como morte súbita acidental,O laudo do IML apontou que Jadson morreu por asfixia mecânica em decorrência de esganadura. No documento, o médico legista aponta que a vítima estava com as costelas do lado direito do tórax quebradas, além de apresentar escoriações no antebraço direito, mão direita e ambos joelhos. O corpo também tinha marcas roxas no queixo, mandíbula e ombros.No dia 19 de novembro,publicou uma reportagem sobre o caso. Na ocasião, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) havia informado que o homem aparentava estar em surto e teve uma convulsão.No boletim de ocorrência, os agentes envolvidos relataram que Jadson tentou acessar a estação de trem da ViaMobilidade sem pagar e foi contido por eles.O SAMU foi acionado e o socorreu ao PS da COHAB II, mas ele não resistiu.A versão apresentada no boletim de ocorrência, no entanto, foi questionada pela família de Jadson. Segundo reportagem do portal Barueri na Rede (BnR), a família disse que ele estava desempregado há dias, e que não tinha dinheiro para voltar para Barueri.Jadson, de acordo com a família, teria pedido autorização para embarcar na estação sem pagar. Com a negativa dos agentes, ele tentou pular a catraca e foi impedido.Após confusão com os agentes, ainda segundo a reportagem, pessoas que passavam pelo local gritavam para que eles parassem com as agressões. Depois, Jadson foi levado para fora da estação e conduzido ao pronto-socorro, onde chegou morto.