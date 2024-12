VÍDEO: PM agride idosa com chutes e empurrões durante abordagem policial em Barueri

Policiais militares agrediram uma mulher de 63 anos e deram um golpe de mata-leão em seu filho durante abordagem na garagem da família em Barueri. A ocorrência aconteceu no Jardim Regina Alice na noite desta quarta-feira (04).





Em entrevista à TV Globo, o homem que leva o mata-leão disse que estava próximo de casa com uma moto, junto do filho, quando foi abordado pela PM. Eles teriam discutido por causa da documentação do veículo, e os moradores foram para dentro da garagem. Os policiais chamaram reforços e foram atrás deles: "Do jeito que eles abriram, já entraram com pistola na nossa cara e o cassetete batendo em todo mundo", contou o morador.



OUTRO LADO



A Secretaria da Segurança Pública informou por meio de nota que o caso foi encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar para apuração e as devidas medidas cabíveis.



A pasta acrescentou que a Polícia Militar não compactua com desvios de conduta e assegura que qualquer ocorrência envolvendo excessos será investigada e os agentes devidamente punidos.



A Polícia Civil analisa as imagens da ocorrência e investiga todas as circunstâncias dos fatos.