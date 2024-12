Em Cotia, 8 vias serão interditadas para aferição de radares; saiba quais

Bloqueios ocorrerão em três dias diferentes

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

A Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade (Setram) realizará 10 interdições em oito vias de Cotia para aferição de radares de velocidade.

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), por meio do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM), marcou o serviço para os dias 17, 19 e 20 de dezembro, sempre às 22h.Com o auxílio e acompanhamento dos agentes de trânsito, no momento da verificação haverá breves intervenções nas vias, com bloqueios momentâneos de cerca de 15 minutos., informou a prefeitura.Veja a relação das vias que serão interditadas:· Av. Prof. Joaquim Barreto próximo ao 1458 Sentido Bairro/Rod. Raposo Tavares e Rod. Raposo Tavares/Bairro· Estrada do Embu próximo ao 311 Sentido Rod. Raposo Tavares/Bairro· Estrada do Embu próximo ao 960 Sentido Rod. Raposo Tavares/Bairro e Bairro/Rod. Raposo Tavares· Estrada do Embu próximo ao 385 Sentido Bairro/Rod. Raposo Tavares· Av. Ivo Mário Isaac Pires próximo ao 8647 Sentido Caucaia/Raposo Tavares e Raposo Tavares/Caucaia· Av. Antônio Matias de Camargo próximo ao 280 Sentido C/B· Rua Ovídio Antônio Passos próximo ao 110 Sentido Centro/Rod. Raposo Tavares· Estrada Fernando Nobre 2410 Sentido Rod. Raposo Tavares/Bairro e Rod. Raposo Tavares/Bairro· Av. José Giorgi próximo ao 260 Sentido Bairro/Rod. Raposo Tavares e Rod. Raposo Tavares/Bairro· Rua José Félix de Oliveira próximo ao 570 Sentido Bairro/Rod. Raposo Tavares e Rod. Raposo Tavares/Bairro