IML: Homem morto em estação de trem teve ‘costelas quebradas’ ao ser agredido por agentes

Caso aconteceu em novembro na cidade de Carapicuíba; agentes da ViaMobilidade apresentaram versões contraditórias à Polícia Civil

a causa da morte de um homem de 30 anos que foi agredido por agentes da ViaMobilidade em uma estação de trem em Carapicuíba. O caso aconteceu no dia 11 de novembro na Linha 8-Diamante. O Instituto Médico Legal (IML) divulgou.

Segundo informações do G1, divulgadas nesta terça-feira (3), o laudo apontou que Jadson Vitor de Souza Pires morreu por asfixia mecânica em decorrência de esganadura.No documento, de acordo com a reportagem, o médico legista aponta que a vítima estava com as costelas do lado direito do tórax quebradas, além de apresentar escoriações no antebraço direito, mão direita e ambos joelhos. O corpo também tinha marcas roxas no queixo, mandíbula e ombros.A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso.No dia 19 de novembro, Cotia e CiaNa ocasião, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) havia informado que o homem aparentava estar em surto e teve uma convulsão.No boletim de ocorrência, os agentes envolvidos relataram que Jadson tentou acessar a estação de trem da ViaMobilidade sem pagar e foi contido por eles.O SAMU foi acionado e o socorreu ao PS da COHAB II, mas ele não resistiu.A versão apresentada no boletim de ocorrência, no entanto, é questionada pela família de Jadson. Segundo reportagem do portal Barueri na Rede (BnR), a família disse que ele estava desempregado há dias, e que não tinha dinheiro para voltar para Barueri.Jadson, de acordo com a família, teria pedido autorização para embarcar na estação sem pagar. Com a negativa dos agentes, ele tentou pular a catraca e foi impedido.Após confusão com os agentes, ainda segundo a reportagem, pessoas que passavam pelo local gritavam para que eles parassem com as agressões. Depois, Jadson foi levado para fora da estação e conduzido ao pronto-socorro, onde chegou morto.A Secretaria de Segurança Pública informou que as imagens da ocorrência foram analisadas pela Polícia Civil, que intimou os envolvidos para novos depoimentos.explicou a pasta.Em nota, a ViaMobilidade disse lamentar profundamente a morte do rapaz e que abriu uma sindicância interna para apurar o caso e que os agentes envolvidos foram afastados das funções.