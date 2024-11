Polícia investiga morte de homem durante abordagem de seguranças em estação de trem

Caso ocorreu em Carapicuíba; família questiona versão apresentada no boletim de ocorrência

Imagem: Barueri na Rede









PARA LER A REPORTAGEM DO BARUERI NA REDE, CLIQUE AQUI



Após confusão com os agentes, ainda segundo a reportagem, pessoas que passavam pelo local gritavam para que eles parassem com a agressão. Depois, Jadson foi levado para fora da estação e conduzido ao pronto-socorro, onde chegou morto.



Segundo o Barueri na Rede, o laudo do Instituto Médico-Legal (IML) identificou asfixia mecânica provocada por esganadura e politraumatismo.



Cotia e Cia entrou em contato com a ViaMobilidade para comentar o caso. Assim que a nota for enviada, será acrescentada nesse texto. Após confusão com os agentes, ainda segundo a reportagem, pessoas que passavam pelo local gritavam para que eles parassem com a agressão. Depois, Jadson foi levado para fora da estação e conduzido ao pronto-socorro, onde chegou morto.Segundo o Barueri na Rede, o laudo do Instituto Médico-Legal (IML) identificou asfixia mecânica provocada por esganadura e politraumatismo.entrou em contato com a ViaMobilidade para comentar o caso. Assim que a nota for enviada, será acrescentada nesse texto.

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 30 anos, ocorrida na noite de segunda-feira (11/11), em Carapicuíba. Segundo o boletim de ocorrência, o homem tentou acessar a estação de trem da ViaMobilidade sem pagar e foi contido por seguranças.De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o homem aparentava estar em surto e teve uma convulsão. Essa versão, no entanto, é questionada pela família (veja mais abaixo).O SAMU foi acionado e socorreu o homem ao PS da COHAB II, mas ele não resistiu. O corpo foi encaminhado ao IML e o caso registrado como morte suspeita pelo 1º DP de Carapicuíba, que solicitou imagens de câmeras de monitoramento e laudos periciais para o esclarecimento dos fatos.A versão apresentada no boletim de ocorrência, que foi registrado conforme depoimento dos agentes envolvidos, é questionada pela família da vítima, identificada como Jadson Vitor de Souza Pires.Segundo reportagem do portal Barueri na Rede (BnR), a família de Jadson, que estava desempregado havia dias, disse que ele teve a moto roubada em Carapicuíba. Sem dinheiro para voltar para Barueri, ele pediu autorização para embarcar sem pagar. Com a negativa dos agentes, ele tentou pular a catraca e foi impedido.