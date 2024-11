Ginastas de Cotia conquistam pódio em todas as categorias em competição estadual

As atletas cotianas se destacaram entre as 478 competidoras durante a 15ª Copa de Ginástica Rítmica de SP

Foto: Divulgação

As atletas da ginástica rítmica de Cotia demonstraram técnica e preparo durante a 15ª Copa de Ginástica Rítmica do Estado de São Paulo, que aconteceu no município de Piraju, entre os dias 1º e 3/11.

Categoria Mirim (7 a 8 anos)

Categoria Pré-infantil (9 a 10 anos)

Categoria Infantil (até 14 anos)

Categoria Intermediário (juvenil)

As ginastas se destacaram entre as 478 competidoras e subiram ao pódio em todas as categorias [veja abaixo].O resultado reflete o trabalho da professora Maria José Belaforte, conhecida como Zeza, que impulsionou o talento e determinação da equipe.O time cotiano competiu em diferentes categorias, desde iniciantes até o nível intermediário, tanto em modalidades conjuntas quanto em apresentações individuais.Agora, as meninas se preparam para os Jogos Abertos do Interior, marcados para dezembro, em São José do Rio Preto, cidade localizada no interior de São Paulo, onde terão a chance de representar mais uma vez o município de Cotia.3º lugar: Luiza Craid – Corda1º lugar: Conjunto ML – Toy Story1º lugar: Classificação geral4º lugar: Helena Cardoso – Corda2º lugar: Conjunto ML- Jackson five3º lugar: Classificação geral4° lugar: Pietra e Rebecca - dupla de bola3º lugar: Yasmin Sales - individual ML2º lugar: Maria Luiza - individual ML1º lugar: Maria Luiza e Rafaela - dupla de bola1º lugar: Conjunto 5 arcos1º lugar: Classificação geral