“Cadê o asfalto?”: Moradores realizam manifestação na Estrada das Mulatas, em Cotia; VÍDEO

Segundo os moradores, as máquinas que estão realizando o serviço encontram-se paradas “por falta de material”

Imagem: Reprodução / Redes Sociais

rebatizada de Estrada Carolina Maria de Jesus -, em Cotia, realizaram na noite dessa terça-feira (1º) uma manifestação para reivindicar o asfalto na via. Segundo eles, a Prefeitura de Cotia iniciou a pavimentação, mas não deu continuidade. Moradores da Estrada das Mulatas --, em Cotia, realizaram na noite dessa terça-feira (1º) uma manifestação para reivindicar o asfalto na via. Segundo eles, a Prefeitura de Cotia iniciou a pavimentação, mas não deu continuidade.



PROMESSA DE ASFALTO



Em julho deste ano, Cotia e Cia publicou, com exclusividade, que a Estrada das Mulatas havia sido inserida no projeto de revitalização e infraestrutura da Prefeitura de Cotia. A informação foi confirmada pela própria gestão municipal.



Em julho deste ano, Cotia e Cia publicou, com exclusividade, que a Estrada das Mulatas havia sido inserida no projeto de revitalização e infraestrutura da Prefeitura de Cotia. A informação foi confirmada pela própria gestão municipal.

Os recursos – na casa dos R$49 milhões -, tanto para as obras na Estrada das Mulatas quanto para outras vias de Caucaia e região, são do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Os moradores afirmam que as máquinas que estão realizando o serviço encontram-se paradas “por falta de material”. Cotia e Cia fez contato com a prefeitura na semana passada e pediu um posicionamento, mas não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.O ato na noite de ontem foi registrado em vídeos que circulam nas redes sociais. Os moradores levaram faixas cobrando o serviço de infraestrutura e também um posicionamento do prefeito, do secretário de Obras e de vereadores (veja o vídeo abaixo).