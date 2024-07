Asfalto, drenagem e calçamento: prefeitura inclui Estrada das Mulatas em projeto de revitalização

Regiões da Água Espraiada, Capelinha, Mendes, Caputera e Ressaca também serão contempladas, segundo a prefeitura

A Prefeitura de Cotia incluiu a Estrada das Mulatas - rebatizada de Estrada Carolina Maria de Jesus - no projeto de revitalização e infraestrutura. A informação foi confirmada com exclusividade ao Cotia e Cia nesta quinta-feira (4) pela gestão municipal.

ecretário da Fazenda de Cotia, Paulo Godoy.

Além da estrada das Mulatas, outras regiões - além das que já foram divulgadas ontem - também serão contempladas, entre elas, Água Espraiada, Capelinha, Mendes, Caputera e Ressaca. O tema foi discutido em reunião nessa quarta-feira (3) entre representantes da Prefeitura de Cotia e do BNDES. "As ruas e estradas que serão contempladas nos bairros ainda estão sendo selecionadas", disse Luciane Alegre, arquiteta da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo. Os recursos estão estimados na ordem dos R$ 49 milhões. De acordo com a Prefeitura de Cotia, os serviços executados serão: pavimentação, drenagem e calçamento. "O processo está em fase de contratação com o banco e as obras serão iniciadas após a assinatura do contrato", adiantou Luciane. Em relação ao prazo estimado para finalização do contrato com BNDES, a Prefeitura informou que será de 12 meses a partir da assinatura. A reunião foi realizada por Patrícia Zendron, Gerente do Departamento de Desenvolvimento Urbano, Cultura e Turismo do BNDES, a engenheira Janaína Sobrinho e a arquiteta Adriana Dantas. Da prefeitura de Cotia, além da arquiteta Luciane Alegre, participou o secretário da Fazenda de Cotia, Paulo Godoy.