Quem é Gabriel Bortoleto, novo piloto brasileiro na F1 que começou carreira na Granja Viana

Ele foi anunciado na manhã desta quarta-feira (6) como novo piloto da Sauber a partir da temporada 2025; conheça a sua trajetória

Após 7 anos, o Brasil terá um piloto como titular na Fórmula 1. O jovem Gabriel Bortoleto, de apenas 20 anos, foi anunciado como reforço da Sauber para 2025 e completa o grid da próxima temporada.

O brasileiro foi campeão da Fórmula 3 no ano passado e é o líder atualmente da Fórmula 2.

COMEÇOU NO KARTÓDROMO DA GRANJA VIANA

Durante uma entrevista ao programa The Noite, do SBT, Bortoleto contou sobre seu início no automobilismo e disse que tudo começou nos kartódromos da Granja Viana, em Cotia, da Aldeia da Serra e Interlagos.

“Comecei no automobilismo quando tinha seis anos, nos kartódromos da Granja Viana, Aldeia da Serra e Interlagos. Quando comecei, não tínhamos uma condição financeira muito boa. Meu pai criou uma empresa de telecomunicações que, na época em que comecei no kart, era muito pequena. Não tínhamos condições de pagar tudo”, lembrou.

O jovem de São Paulo será o 32º piloto do Brasil a passar pela categoria; o primeiro desde Pietro Fittipaldi, que substituiu Romain Grosjean nos GPs de Sakhir e Abu Dhabi após o grave acidente do franco-suiço em 2020, e o primeiro desde Felipe Massa, em 2017 - quando se trata de temporadas inteiras.

TRAJETÓRIA

Antes de chegar à Fórmula 1, Bortoleto teve que se destacar no kart e, na sequência da carreira, brilhou na Fórmula 3 e na Fórmula 2.

Em 2019, Bortoleto terminou o Campeonato Mundial de Kart na terceira posição, o que despertou grande atenção dos empresários e donos de equipe. No ano seguinte, em 2020, Gabriel iniciou sua trajetória nos carros de fórmula.

Com uma nítida evolução a cada temporada, Bortoleto foi campeão da Fórmula 3 no ano passado pela Trident, com 164 pontos. Durante o ano, ele subiu ao pódio seis vezes e conquistou duas vitórias.

Já nesta temporada, Gabriel, da Invicta Racing, lidera a Fórmula 2, com 169,5 pontos. O vice-líder é o argelino Isack Hadjar, da Campos Racing, com 165 pontos.