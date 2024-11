Ibiúna e São Roque vão receber a Caravana de Natal da Coca-Cola; veja datas e trajetos

Empresa já anunciou 65 cidades que receberão o desfile, que conta com cinco caminhões e cenários como a casa do Papai e da Mamãe Noel

A Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola já anunciou em seu site oficial as 65 cidades que vão recebê-la. Na região, os municípios de Osasco, São Roque e Ibiúna serão contemplados com a caravana.





IBIÚNA E SÃO ROQUE



Segundo a Coca-Cola, a Caravana Iluminada de Natal vai passar em Ibiúna no dia 13 de dezembro, a partir das 19h, e tem como ponto de referência o São Roque Supermercados.



O desfile passará pela rua Pinduca Soares, Avenida Fortunatinho, Av. Vereador Benedito de Campos, pela Avenida Maria La Farina Milani e finalizará na Rodovia Bunjiro Nakao.



Já em São Roque, também como ponto de referência o São Roque Supermercados, a caravana passará no dia 2 de dezembro, a partir das 19h. O desfile passará pela Avenida Antônio Dias Bastos, Avenida Brasil, Avenida John Kenedy e rua Rui Barbosa (veja aqui o mapa e todas as informações das demais cidades).

Já em Osasco, o desfile, que conta com cinco caminhões, além de cenários como a casa do Papai e da Mamãe Noel, com início do trajeto no Hipermercado Carrefour até a Praça Tenente Roberto Ozaki.