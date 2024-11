Nova Raposo: conheça os 4 grupos que apresentaram propostas para o leilão desta quinta (28)

O trecho irá a leilão às 16h, na B3, sede da Bolsa de Valores

O leilão de concessão rodoviário do Lote Nova Raposo recebeu quatro propostas. A entrega dos envelopes aconteceu nesta segunda-feira (25), segundo a EXAME. O trecho irá a leilão nesta quinta-feira (28), às 16h, na B3, sede da Bolsa de Valores.

Segundo a EXAME, os quatro grupos que apresentaram propostas são: o. Das quatro interessadas, três disputaram o leilão do Lote Sorocabana, que terminou com aA concessão da Nova Raposo prevê a gestão de 92 quilômetros de rodoviasconcedidos na área urbana entre Cotia e São Paulo. O projeto conta com investimentos estimados em R$ 7,9 bilhões ao longo de 30 anos.A futura concessionária deverá implementar pórticos do Sistema Automático Livre (free-flow), eliminando a necessidade de cabines de pedágio e permitindo passagem sem parada. As tarifas vão variar de R$ 0,54 a R$ 4,84.