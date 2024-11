Caravana de Natal da Coca-Cola passará pela região do Butantã e Pq. Villa-Lobos em SP

Capital Paulista receberá a caravana iluminada na semana que vem, em três datas diferentes; veja todos os detalhes e as demais 15 cidades anunciadas até agora

Caravana Natal Iluminado da Coca-Cola. Foto: Divulgação

Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola vai passar pela Capital Paulista nos dias 22, 23 e 24 de novembro. Com o tema “Desperte o Papai Noel que Há em Você”, a caravana propõe uma reflexão sobre como cada pessoa pode resgatar e fortalecer o espírito do Natal. vai passar pela Capital Paulista nos dias 22, 23 e 24 de novembro. Com o temaa caravana propõe uma reflexão sobre como cada pessoa pode resgatar e fortalecer o espírito do Natal.

O desfile conta com cinco caminhões, além de cenários como a casa do Papai e da Mamãe Noel. Os caminhões, iluminados e decorados, são um espetáculo que nos lembra de que o Natal chegou à cidade!No estado de São Paulo, a Coca-Cola anunciou em seu site o trajeto e as datas de 16 cidades – incluindo a Capital Paulista. Mais municípios ainda serão incluídos. Veja abaixo os que foram divulgados até agora:Pontos de referência: Supermercado Pague Menos Clube do Bosque Praça Veteranos;Pontos de referência: Supermercado Rondon Parque Ecológico Baguaçu UNIP Assaí Atacadista;Pontos de referência: Confiança Supermercado Havan Bauru Boulevard Shooping Praça Esp Cirênio;Pontos de referência: Assaí Atacadista Shopping Prado Boulevard Parque Bosque dos Jequitibas;Pontos de referência: Praça Ulisses Guimarães Detran Rodoviária;Pontos de referência: Praça dos Expedicionários Prefeitura Municipal;Pontos de referência: Tenda Atacado Parque Ecológico de Indaiatuba Supermercado São Vicente;Pontos de referência: Assaí Atacadista Terminal Central Tauste Supermercado;Pontos de referência: Zomper Supermercado Praça José Ponzo Praça Jairo Oliveira;Pontos de referência: Esporte Clube Barbarense Atacadão Santa Bárbara;Pontos de referência: Park Shopping São Caetano Supermercado Joanin Praça dos Imigrantes;Pontos de referência: Carrefour Hipermercado Lago II da Represa Municipal Havan;Pontos de referência: Shibata Supermercados MIC Paróquia Santuário São Judas Tadeu;Pontos de referência: Teleférico de São Vicente Biquinha de Anchieta;Pontos de referência: Praça João Pessoa IFSP Tenda AtacadoA Coca-Cola também anunciou as três datas por onde sua caravana passará na Capital Paulista.No dia 22/11, sexta-feira, a caravana sairá da Av. Eng. Alberto de Zagottis, em Jurubatuba, às 19h, e seguirá até o Parque Villa Lobos, passando pela região de Pinheiros e do Butantã.No dia (23/11), sábado, a caravana sairá do Parque Villa Lobos, às 20h30, e passará pela Praça da Sé e em boa parte da região central de São Paulo.Já no dia 24/11, domingo, é a vez da região do Morumbi receber a caravana, programada para sair às 19h do Pão de Açúcar localizado na Av. Major Sylvio de Magalhães.Para saber mais detalhes sobre os trajetos,