Idosa de 72 anos é morta pelo marido com 11 facadas em Barueri

Homem de 76 anos foi preso em seguida; antes, ele tentou se jogar do telhado da casa

Imagem: Balanço Geral

Uma idosa de 72 anos foi morta com 11 golpes de faca pelo marido, em Barueri. O crime aconteceu na tarde dessa segunda-feira (25), no Jardim Paraíso.

O assassino, de 76 anos, foi preso em seguida.A vítima foi socorrida ao PS SAMEB, porém não resistiu aos ferimentos.Depois do crime, o homem tentou se atirar do andar de cima da casa onde o casal vivia, mas foi contido por agentes da GCM e conduzido à Delegacia Central.O casal estava junto há cerca de 60 anos e tinha três filhos.Para ler a reportagem completa acesse, parceiro do Cotia e Cia.