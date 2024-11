Coca-Cola anuncia Caravana Iluminada de Natal em Osasco; saiba quando

Até o momento, 21 cidades já foram anunciadas para receberem a caravana

Foto: Divulgação

Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola. Este ano, com o tema "Desperte o Papai Noel que Há em Você", a caravana propõe uma reflexão sobre como cada pessoa pode resgatar e fortalecer o espírito do Natal. A cidade de Osasco também receberá a.

No estado de São Paulo, a Coca-Cola anunciou em seu site, até a tarde desta segunda-feira (18),. Mais municípios ainda serão incluídos.O desfile conta com cinco caminhões, além de cenários como a casa do Papai e da Mamãe Noel. Os caminhões, iluminados e decorados, são um espetáculo que nos lembra de que o Natal chegou à cidade.Em Osasco, a caravana vai passar no dia 8 de dezembro, a partir das 18h, com início do trajeto no Hipermercado Carrefour até a Praça Tenente Roberto Ozaki.Mais informações