Enel se pronuncia sobre previsão de nova tempestade em SP

Segundo o presidente da empresa, região ainda tem cerca de 36 mil clientes sem energia desde a última sexta (11), mas número “é próximo da normalidade”

Tempestade da última sexta (11) deixou rastro de destruição em Cotia. Foto: Reprodução

após um forte temporal na última sexta-feira (11). A concessionária Enel atualizou nesta quinta-feira (17) o número de imóveis afetados pelo apagão na região metropolitana de São Paulo para 3,1 milhões. Anteriormente, a empresa contabilizava 2 milhões de clientes afetados

Em coletiva de imprensa nesta manhã, o presidente da Enel Distribuição SP, Guilherme Lencastre, disse que a região ainda tem cerca de 36 mil clientes sem energia. Mas o número, segundo ele, é muito próximo da operação normal da companhia, em dias sem eventos extremos., afirmou o executivo.Neste momento, segundo Lencastre, há cerca de 2.500 equipes em campo atuando no restabelecimento do fornecimento de energia.Em relação a preparação para novas chuvas, após a Defesa Civil terentre a sexta-feira e o domingo (20/10), Lencastre afirmou que a Enel não vai desmobilizar as equipes extras que estão nas ruas da Grande SP., disse.Segundo a Defesa Civil de SP, o acumulado de chuvas no final de semana pode chegar a 200 milímetros em diversas regiões do Estado.Região Metropolitana: 95 mmVale do Ribeira e Itapeva: 60 mmPresidente Prudente: 90 mmBaixada Santista e Vale do Paraíba: 100 mmLitoral Norte: 150 mmAraçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Serra da Mantiqueira: 200 mm