Momentos de tensão: mulher escorrega e fica pendurada em janela de prédio por 5 minutos; VÍDEO

Caso aconteceu nessa terça-feira (15) no litoral de SP; veja as imagens

Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Uma mulher que limpava um apartamento no Guarujá, litoral de São Paulo, passou por momentos de tensão na última terça-feira (15). Ela escorregou enquanto realizava a limpeza e ficou pendurada pela janela por cerca de 5 minutos.







Imagens que circulam nas redes sociais mostram a mulher pendurada entre o 14º e 15º andar. Uma das pessoas que flagra a situação chega a dizer: “Jesus amado, tem misericórdia meu pai”.Para não cair, a mulher segura com as duas mãos no parapeito da janela, e apoia os pés no batente da janela do andar debaixo.Segundo jornais locais, vizinhos arrombaram a porta do apartamento no 15º andar e conseguiram entrar no imóvel para resgatá-la. Veja no vídeo abaixo: