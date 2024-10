Outro trem da ViaMobilidade pega fogo em SP

É o 2º caso no intervalo de dois dias

Imagem: Redes Sociais

Um vagão de um trem da ViaMobilidade, que opera algumas linhas de trem em São Paulo, apresentou fogo e fumaça durante a parada na estação Júlio Prestes, da linha 8-Diamante, na noite de quarta-feira (16).

Este é o segundo incidente do tipo em menos de uma semana relacionados a trens da empresa. Na noite de segunda (14),No caso de ontem, funcionários da estação utilizaram extintores para apagar o foco de incêndio e a plataforma precisou ficar interditada para uso dos serviços. Ninguém ficou ferido.Segundo a empresa, o incêndio começou após um pouco de óleo entrar em contato com as peças quentes do rodeiro.