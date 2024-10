URGENTE: Defesa Civil de SP alerta para chuva intensa e rajadas de vento entre sexta e domingo

O acumulado de chuvas no final de semana pode chegar a 200 milímetros em diversas regiões do Estado

Tempestade da última sexta deixou a cidade de Cotia devastada. Foto: @dronandoporai

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para pancadas de chuva e rajadas de vento entre sexta-feira (18) e domingo (20).





O alerta é devido à passagem de uma frente fria, que trará precipitações significativas, acompanhadas de raios, rajadas de vento podendo chegar a mais de 60km/h e possíveis quedas de granizo em pontos isolados.





O acumulado de chuvas no final de semana pode chegar a 200 milímetros em diversas regiões do Estado.



“É importante que as pessoas se atentem aos alertas e tenham a percepção de risco em caso de chuva e ventos fortes. Evitem áreas abertas, encostas, tomem cuidado com quedas de árvores e busquem abrigo e um local seguro”, afirmou o Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil , coronel Henguel Ricardo Pereira.



Previsão de chuva



Há previsão de pancadas de chuva forte e condições para temporais com raios e rajadas de vento em todas as regiões do estado, com destaque para a Serra da Mantiqueira.





Confira a previsão para os acumulados de chuva:





Região Metropolitana: 95 mm

Vale do Ribeira e Itapeva: 60 mm

Presidente Prudente: 90 mm

Baixada Santista e Vale do Paraíba: 100 mm

Litoral Norte: 150 mm

Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Serra da Mantiqueira: 200 mm



Orientações de segurança: