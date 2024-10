Carreta tomba na Raposo Tavares em Cotia e interdita rodovia nesta quarta-feira (2)

Acidente ocorreu durante a madrugada

Foto: Reprodução / TV Globo

Uma carreta carregada com fardos de algodão tombou por volta das 3h30 desta quarta-feira (2) no km 21 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia. Todas as três faixas da pista expressa, no sentido do interior, foram interditadas.





Ao Cotia e Cia, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) informou que, por conta da interdição total, há desvio do tráfego por via marginal. Uma viatura de inspeção e um guincho foram utilizados.





O congestionamento já ultrapassava cinco quilômetros por volta das 7h.





Veja abaixo a nota do DER: