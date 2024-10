Vai chover? Cotia terá mudança brusca na temperatura nesta semana; veja a previsão

Segundo a previsão, temperatura terá queda de até 17ºC na cidade

Foto: Reprodução

A cidade de Cotia passará por uma grande mudança de temperatura nos próximos dias.

Segundo o portal Clima Tempo, os termômetros registram nesta quarta-feira (2) máxima de 36ºC. No entanto, a partir desta quinta-feira (3), o tempo deve mudar bruscamente.De acordo com a previsão, a partir de amanhã as temperaturas diminuem até 17ºC. A máxima prevista para quinta é de 21ºC e, para sexta, de 19ºC.Além da queda de temperatura, a previsão também aponta céu com muitas nuvens e chances de chuvas isoladas no final de semana.Máxima de 36ºCMínima de 18ºCMáxima de 21ºCMínima de 15ºCMáxima de 19ºCMínima de 15ºCMáxima de 23ºCMínima de 14ºCMáxima de 32ºCMínima de 14ºC