Vazamentos deixam moradores de Cotia sem água em dias de tempo seco e forte calor; VÍDEO

Segundo os moradores, problema já ocorre há duas semanas

Imagens enviadas ao Cotia e Cia

temperaturas que variaram entre 32ºC e 35ºC. Além do forte calor, a umidade relativa do ar está baixa, o que deixa o tempo seco e até insalubre. Cotia registrou, nesta semana,. Além do forte calor, a umidade relativa do ar está baixa, o que deixa o tempo seco e até insalubre.









Como se não bastasse,Uma das principais recomendações dos especialistas para enfrentar todos esses problemas é a hidratação.No entanto, moradores danão estão conseguindo seguir essa recomendação. E isso porque, há cerca de duas semanas, estão enfrentando um grave problema com o abastecimento na região.Vídeos enviados aomostram a água jorrando em meio à via pública. Segundo os moradores, isso ocorre porque, além de a rua não ser asfaltada, os encanamentos estariamexplicou aoque pela madrugada a Sabesp interrompe o abastecimento da rua. Ao religar pela manhã, a água vem com tamanha pressão que acaba estourando o encanamento.diz a moradora.De acordo com ela, ao fazer o chamado para a Sabesp, as equipes comparecem no local eque acaba não aguentando a pressão, da mesma forma., lamenta.entrou em contato com a Sabesp na manhã desta sexta-feira (13). Até a publicação desta reportagem, a companhia disse que iria verificar o problema no local. Assim que o posicionamento completo for enviado, será acrescentado neste texto.A reportagem também procurou a Prefeitura de Cotia e aguarda retorno.