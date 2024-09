Incêndio atinge área de mata na região da Granja Viana nesta quinta-feira (12); VÍDEO

Fogo se alastra e se aproxima de áreas residenciais

Imagem: Granja News

Um incêndio de grandes proporções atinge uma área de mata no bairro Gramado, região da Granja Viana, em Cotia, na tarde desta quinta-feira (12). A ocorrência foi registrada em vídeos por moradores da região. As informações são do site Granja News (veja abaixo):









Segundo o portal de notícias, o incêndio ocorre nas proximidades das ruas Rio Grande do Norte e Altair Martins. A publicação diz que a associação de moradores do bairro já acionou o Corpo de Bombeiros. O fogo se alastra rapidamente e se aproxima de áreas residenciais.Até o momento desta publicação, o Corpo de Bombeiros não havia se pronunciado sobre a ocorrência.Maiores informações serão acrescentadas em breve.